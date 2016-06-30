金正恩被推举为朝鲜国务委员会委员长

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔6月29日 - 朝鲜中央电视台报导称，朝鲜周三举行第13届最高人民会议第四次会议，该国领导人金正恩在会上被推举为国务委员会委员长。
“国务委员会”似乎是朝鲜新组建的机构，尚不清楚该机构的职能。
金正恩还拥有尊敬的金正恩同志、劳动党委员长、朝鲜人民军最高司令官等头衔。
金正恩出席了周三的会议。
朝鲜最高人民会议一年召开一至两次，讨论通过预算案和劳动党制定的各种政策，并讨论相关人事问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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