一韩裔美国公民因涉嫌间谍活动被朝鲜扣押--CNN

路透首尔1月11日 - CNN报导称，因颠覆朝鲜政权罪被判终身劳改的加拿大牧师林铉洙称，他一天有八个小时在集中营挖洞；加入美国国籍的移民Kim Dong Chul称，他因从事间谍活动被朝鲜扣押。

若Kim Dong Chul被扣押获得证实，则为已知的目前被朝鲜扣押的第二名西方公民。CNN报导称，Kim Dong Chul现年60岁，来自弗吉尼亚州的费尔法克斯，因涉嫌为韩国从事间谍活动遭扣押，已请求韩国或美国政府施救。

韩国出生的加拿大籍牧师林铉洙是加拿大一教会负责人，去年2月被朝鲜扣留，去年12月被朝鲜当局以图谋颠覆朝鲜政权罪判处终身劳改。

“我原来未从事过体力劳动，因此一开始很艰难。”林铉洙通过翻译用韩语对CNN称。“但现在我已经习惯了。”

林铉洙的家人随后在加拿大发表声明，敦促加拿大政府加快外交磋商，尽快让林铉洙获释。

加拿大外交部一位发言人称，政府“正在努力寻求关于他案子的解决方案”，政府关心他的权利和健康状况，但目前没有进一步的信息可以分享。

Kim Dong Chul在采访中对CNN称，他代表“韩国保守派人士”从事间谍活动，去年10月被捕。

“我的工作是拍摄军事机密和丑闻场景的照片。”

美国驻韩国大使馆称他们知道相关报导，但没有进一步置评。

美国国务院一位官员拒绝对上述报导置评，称公开谈论被扣押美国公民的具体案件，会令营救这些人的努力复杂化。（完）