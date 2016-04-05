美国研究机构称朝鲜核设施出现可疑活动

路透华盛顿4月4日 - 美国研究机构38 North周一发布报告称，近期的卫星图像显示朝鲜位于宁边的主要核设施出现“可疑”活动，这可能意味着朝鲜正在进行后处理，生产更多钚用于制造原子弹。

38 North网站上发布的报告称，过去五周内宁边放射化学实验室火电厂的两或三个场地均探测到有排气尾流。宁边放射化学实验室是朝鲜用于生产钚的主要后处理设施。

“排气尾流在此处极少见到，过去这一冬季的任何检测图像中也未观察到（排气尾流）。有尾流就意味着后处理设施正在加热，也许这说明一些重大活动正在进行，或即将进行，”报告称。

“相关活动是否意味着更多钚的后处理正在或即将进行，尚未确定。”

但该报告指出，美国国家情报局局长克拉珀（James Clapper）2月9日在国会听证中称，朝鲜可能在“数周至数月内”在宁边开始从乏燃料中提取钚。

38 North的专家去年2月曾预测，朝鲜的核武库存五年内或增加到20、50或100枚，当时的库存预估为10-16枚。（完）