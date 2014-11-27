金正恩妹妹在朝鲜劳动党内部担任要职--朝中社

路透首尔11月27日 - 朝鲜官媒周四报导称，该国领导人金正恩的妹妹金与正（Kim Yo Jong）在朝鲜劳动党内部担任要职。

金与正据信现年27岁，之前仅被任命为劳动党官员，但据传已经在政府中担任管理职位。

在朝中社（KCNA）周四刊载的一篇报导中，金与正被称为劳动党中央委员会副部长。

除金正恩以外，金与正是目前已知的唯一一位在朝鲜政府担任官职的金氏家族成员。

朝鲜已故前领导人金正日的妹妹金敬姬在朝鲜政府担任军政高职，但在她丈夫张成泽一年前被清洗后，金敬姬一直没有露面。

金正恩和金与正是金正日的妻子高英姬所生，两人据信曾与他们的兄长金正哲在瑞士同一家寄宿学校上过学。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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