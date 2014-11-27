金正恩妹妹在朝鲜劳动党内部担任要职--朝中社

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透首尔11月27日 - 朝鲜官媒周四报导称，该国领导人金正恩的妹妹金与正（Kim Yo Jong）在朝鲜劳动党内部担任要职。
金与正据信现年27岁，之前仅被任命为劳动党官员，但据传已经在政府中担任管理职位。
在朝中社（KCNA）周四刊载的一篇报导中，金与正被称为劳动党中央委员会副部长。
除金正恩以外，金与正是目前已知的唯一一位在朝鲜政府担任官职的金氏家族成员。
朝鲜已故前领导人金正日的妹妹金敬姬在朝鲜政府担任军政高职，但在她丈夫张成泽一年前被清洗后，金敬姬一直没有露面。
金正恩和金与正是金正日的妻子高英姬所生，两人据信曾与他们的兄长金正哲在瑞士同一家寄宿学校上过学。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。