金正恩妹妹迈向朝鲜权力中心

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月28日 - 金与正（Kim Yo Jong）身穿修身衣裤套装，配着黑色高跟鞋，与其胖胖的兄长、朝鲜领导人金正恩的形象完全不同。

朝鲜官媒周四称27岁的金与正在朝鲜劳动党内部担任了高职，从而证实了她迈向朝鲜权力中心的揣测。

金与正被任命为朝鲜劳动党中央委员会副部长及宣传动员部负责人。

脱北者团体此前报道称，金与正可能是在金正恩近期从公共视线消失一月有余时担任高级别职务的。

一位不愿透露姓名的韩国情报消息人士4月时对韩国《中央日报》（JoongAng Ilbo）称，金与正的权力与总理相仿。

金正恩掌权后，金与正就出现在朝鲜的官方宣传中。

朝鲜官方电视台2012年播放的画面显示，金正恩出席平壤一游乐园开幕仪式，当时金与正的身影就穿梭在党员干部与军方将领之间，感觉她像是在为金正恩策划当时的活动。

此后，穿着得体的金与正曾有几次与金正恩一起露面，曾面带笑容观看音乐会，向战斗机飞行员颁奖或者是骑马。（完）