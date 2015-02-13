朝鲜发布新口号 号召把国家变成“社会主义仙境”

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔2月12日 - 朝鲜周四发布300多条新的政治口号，以庆祝朝鲜解放70周年和劳动党建党70周年。
这些口号翻译版本长达7,000多字，整整占据朝鲜党报两大版面，号召在各方面作出改善，当中包括“让校服款式变得更时尚”、“大搞有机农业”等口号。
这些口号中还包括“让养鱼劲风吹遍全国！”、“军属要做持枪卫国的丈夫的可靠副射手！”、“军民携手让全国变成社会主义仙境！”等。
这些口号中也包含一些好战言辞，譬如“敌人胆敢来犯，就一举灭光，做到没有一个敌人活下来在降书上盖章！”
有些口号则对行业下达了具体指示，譬如“把食用菌生产科学化、集约化、工业化，使我国成为食用菌之国”。
不过，这些口号中的大多数反映了增加儿童食品供应、确保稳定电力供应、减少官僚作风等方面的必要性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。