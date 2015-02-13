朝鲜发布新口号，号召把国家变成“社会主义仙境”

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月12日 - 朝鲜周四发布300多条新的政治口号，以庆祝朝鲜解放70周年和劳动党建党70周年。
这些口号翻译版本长达7,000多字，整整占据朝鲜党报两大版面，号召在各方面作出改善，当中包括“让校服款式变得更时尚”、“大搞有机农业”等口号。
这些口号中还包括“让养鱼劲风吹遍全国！”、“军属要做持枪卫国的丈夫的可靠副射手！”、“军民携手让全国变成社会主义仙境！”等。
这些口号中也包含一些好战言辞，譬如“敌人胆敢来犯，就一举灭光，做到没有一个敌人活下来在降书上盖章！”
有些口号则对行业下达了具体指示，譬如“把食用菌生产科学化、集约化、工业化，使我国成为食用菌之国”。
不过，这些口号中的大多数反映了增加儿童食品供应、确保稳定电力供应、减少官僚作风等方面的必要性。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率