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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:33 BJT

朝鲜发布新口号，号召把国家变成“社会主义仙境”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月12日 - 朝鲜周四发布300多条新的政治口号，以庆祝朝鲜解放70周年和劳动党建党70周年。

这些口号翻译版本长达7,000多字，整整占据朝鲜党报两大版面，号召在各方面作出改善，当中包括“让校服款式变得更时尚”、“大搞有机农业”等口号。

这些口号中还包括“让养鱼劲风吹遍全国！”、“军属要做持枪卫国的丈夫的可靠副射手！”、“军民携手让全国变成社会主义仙境！”等。

这些口号中也包含一些好战言辞，譬如“敌人胆敢来犯，就一举灭光，做到没有一个敌人活下来在降书上盖章！”

有些口号则对行业下达了具体指示，譬如“把食用菌生产科学化、集约化、工业化，使我国成为食用菌之国”。

不过，这些口号中的大多数反映了增加儿童食品供应、确保稳定电力供应、减少官僚作风等方面的必要性。(完)
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