听音乐会和献花：朝鲜人民武力部长玄永哲的最后日子

分析：中国央行多组合放水维稳意图明显 强监管下相机控节奏
路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透首尔5月13日 （记者 James Pearson） - 4月末的一个晚上，朝鲜人民武力部长玄永哲坐在音乐厅里，欣赏“牡丹峰乐团”的演出，当晚的节目包括《光辉的祖国》（Glorious Motherland）和《我们国家最美好》（My Country is the Best）。
这很可能是玄永哲最后一次公开露面。
据韩国情报人员搜集并向国会议员报告的情报，玄永哲在观看演出的次日被指犯有叛国罪，之后当众遭高射机枪处决。若消息属实，玄永哲是在金正恩进行的清洗行动中殒命的又一名高官。
与过去历次清洗行动一样，今年66岁的玄永哲在身遭不测之前并无异样。据朝鲜官方媒体的报导，他在最后的日子里享有优越地位，出席了庆祝朝鲜建军节的仪式，并参加了纪念朝鲜已故领导人的活动。然而，他最终似乎死于朝鲜政权的枪口之下。
玄永哲1949年出生于咸镜北道的农村地区，并就学于平壤的知名军事院校，整个职业生涯都在军队中度过。
玄永哲自去年9月起担任国防委员会委员，去年6月起担任人民武力部长。他曾经是金正日“治丧委员会”的成员，说明他与金正日关系密切。然而，金正日“治丧委员会”的许多成员随后都被剥夺了权力，这显示金正恩正在新建一个以自己为中心的权力基础。
据韩国媒体《韩国先驱报》的母公司Herald Corp，玄永哲善于交际，工作敬业。该报周三援引一名情报消息人士的话称，玄永哲喜欢饮酒，人际关系“良好”。
4月13日，玄永哲率团参加莫斯科的一个安全会议，而金正恩原本预计将参加俄罗斯5月在红场举行的纪念二战胜利的盛大阅兵式。
在他返回平壤10天后，即韩国国家情报院（NIS）认为玄永哲被处决的同一天，克里姆林宫发言人称，金正恩访俄因朝鲜“内部事务”取消。
玄永哲于4月22日返朝，与中国驻朝鲜军事武官张平会面，庆祝朝鲜建军节。
朝鲜官方媒体称，4月25、26日，玄永哲和其他军官向朝鲜已故领导人雕像献花，并鞠躬表达“最崇高的敬意”。
报道称，4月29日玄永哲在平壤听了一场音乐会。自此以后，再无有关玄永哲的朝鲜官方消息。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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