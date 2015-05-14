听音乐会和献花：朝鲜人民武力部长玄永哲的最后日子

路透首尔5月13日 （记者 James Pearson） - 4月末的一个晚上，朝鲜人民武力部长玄永哲坐在音乐厅里，欣赏“牡丹峰乐团”的演出，当晚的节目包括《光辉的祖国》（Glorious Motherland）和《我们国家最美好》（My Country is the Best）。

这很可能是玄永哲最后一次公开露面。

据韩国情报人员搜集并向国会议员报告的情报，玄永哲在观看演出的次日被指犯有叛国罪，之后当众遭高射机枪处决。若消息属实，玄永哲是在金正恩进行的清洗行动中殒命的又一名高官。

与过去历次清洗行动一样，今年66岁的玄永哲在身遭不测之前并无异样。据朝鲜官方媒体的报导，他在最后的日子里享有优越地位，出席了庆祝朝鲜建军节的仪式，并参加了纪念朝鲜已故领导人的活动。然而，他最终似乎死于朝鲜政权的枪口之下。

玄永哲1949年出生于咸镜北道的农村地区，并就学于平壤的知名军事院校，整个职业生涯都在军队中度过。

玄永哲自去年9月起担任国防委员会委员，去年6月起担任人民武力部长。他曾经是金正日“治丧委员会”的成员，说明他与金正日关系密切。然而，金正日“治丧委员会”的许多成员随后都被剥夺了权力，这显示金正恩正在新建一个以自己为中心的权力基础。

据韩国媒体《韩国先驱报》的母公司Herald Corp，玄永哲善于交际，工作敬业。该报周三援引一名情报消息人士的话称，玄永哲喜欢饮酒，人际关系“良好”。

4月13日，玄永哲率团参加莫斯科的一个安全会议，而金正恩原本预计将参加俄罗斯5月在红场举行的纪念二战胜利的盛大阅兵式。

在他返回平壤10天后，即韩国国家情报院（NIS）认为玄永哲被处决的同一天，克里姆林宫发言人称，金正恩访俄因朝鲜“内部事务”取消。

玄永哲于4月22日返朝，与中国驻朝鲜军事武官张平会面，庆祝朝鲜建军节。

朝鲜官方媒体称，4月25、26日，玄永哲和其他军官向朝鲜已故领导人雕像献花，并鞠躬表达“最崇高的敬意”。

报道称，4月29日玄永哲在平壤听了一场音乐会。自此以后，再无有关玄永哲的朝鲜官方消息。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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