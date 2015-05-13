朝鲜人民武力部长玄永哲因不服从金正恩被高射机枪当众处决--韩国情报机构（更新版）

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透首尔5月13日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 韩国国家情报院（NIS）向国会议员们报告称，朝鲜以叛国罪当众用高射机枪处决了人民武力部长玄永哲。
根据周三听取NIS报告的韩国议员，66岁的玄永哲上月下旬因不服从金正恩命令并在金正恩出席的会议上打盹而被整肃，随后遭处决。
他们表示，玄永哲当时在几百人面前被处决。金正恩自2011年掌权以来已经处决了一系列高官。
目前尚不清楚NIS是如何得到这一情报，路透无法独立予以证实。
据韩国议员援引NIS报告称，玄永哲因在一次军事会议期间打盹被指对金正恩不敬，据信玄永哲对金正恩表示过不满，数次违背了他的命令。NIS称，他在上月下旬被捕，三天后未经法律程序即被处决。
韩联社援引NIS的说法称，自金正恩掌权以来，已经有约70名官员被处决。
韩国议员称，玄永哲在平壤以北的Kanggon军事训练场被当众处决。
位于美国的人权组织--朝鲜人权委员会上月表示，根据去年10月类似卫星图片，从射程看像是用ZPU-4高射机枪进行处决。被处决目标位于距离枪口约30米处，该机枪射程为8,000米。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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