神秘的朝鲜外相李洙墉：曾照顾童年金正恩 一度被传随张成泽遭处决

路透首尔/日内瓦3月2日 （记者 James Pearson/Stephanie Nebehay） - 年轻的金正恩或许是朝鲜的公共形象，但在国际外交舞台上代表朝鲜的是75岁彬彬有礼的李洙墉（Ri Su Yong）。几十年来，李洙墉化名李哲，并在去年的政治清洗中幸免于难。

李洙墉目前担任朝鲜外务相，也是该国最有权势的人物之一，曾有谣传称他已与其导师--金正恩的姑父张成泽及张的若干助手一道被处决。但精通法语、曾在金正恩就读瑞士学校时担任其监护人的李洙墉，现在再次访问各国首都，试图为朝鲜的核能力与朝鲜遭到的人权指控进行辩护。

李洙墉本周重返瑞士。他曾担任朝鲜驻瑞士大使和驻联合国日内瓦欧洲总部代表达20年时间。

“作为一名朝鲜外交官，他给我的感觉一直是非常富有洞察力和干练的。干练是指他明白游戏规则，”一位在日内瓦工作并经常参加与李洙墉的外交会议的官员表示。

*绑架与多疑*

韩国统一部的记录显示，作为一名职业外交官，李洙墉在1980年初被派往瑞士，建立朝鲜在当地的官方代表机构。

但据金正恩同父异母哥哥金正男的姨妈成惠琅（Song Hye Rang）撰写的一份回忆录，李洙墉瑞士之旅还有另外一项任务——作为金正日长子金正男的监护人。金正男目前流亡海外。

成惠琅写道，是金正恩的姑父张成泽派李洙墉前往瑞士，寻找合适居所和学校。回忆录写道，因担心韩国间谍可能绑架金正男，李洙墉刚到瑞士的时候在其就读的学校大门对面租了一所公寓，整日通过双筒望远镜观察周边情况。成惠琅稍后在日内瓦叛逃。

*“经济通”*

2008年，有报导称李洙墉协助促成了朝鲜与埃及移动运营商奥拉斯科姆（Orascom）之间一桩数以百万美元计的交易。自瑞士返国后，李洙墉曾担任朝鲜执政党劳动党合营投资委员会委员长，与张成泽一起引入外资。

“很少有朝鲜的高级官员能像李哲（李洙墉化名）一般理解西方思维，因此他无愧于朝鲜给予他的外号‘经济通’，”瑞士人Felix Abt在其《朝鲜资本家》一书中写道。

李洙墉曾对年轻的金正恩照顾有加。金正恩在1990年代化名朴勋（Pak Chol）就读伯尔尼国际学校，参加学校滑雪旅行，但许多时候都呆在家里或者与李洙墉一起外出就餐。

“我们可以安全地说对于金正恩而言，李哲是一个父亲一般的角色，”朝鲜领导研究专家Madden表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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