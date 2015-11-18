朝鲜称其劳务人员在海外合法务工 未遭虐待

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约11月17日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周二称，曾派劳务人员在俄罗斯、中国等国合法务工，有关这些劳务人员遭虐待或是被迫前往的说法系“恶意诽谤”。
联合国人权调查员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）上月称，朝鲜曾强迫大约5万人前往海外务工，这些人“在据报被强迫劳动的总体状况下”在海外务工。达鲁斯曼敦促相关国家允许他前往进行调查。
“他们称成千上万的朝鲜务工人员受到虐待，还被强迫劳动。”朝鲜外交部特使李弘植在纽约的新闻发布会上称。
“这纯属虚构和捏造。”他说道。“这是对我国的恶意诽谤。”
李弘植称有朝鲜人在俄罗斯、中国、科威特、安哥拉等国家务工，但未透露在海外务工的人数。“我们有按照法律合同在外国务工的劳务人员。”
达鲁斯曼上月在联大一个委员会称，这些劳务人员被派往海外务工以规避制裁，同时赚取外汇。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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