联合国人权调查员敦促中俄允许其调查朝鲜的海外劳工传闻

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国10月30日 - 联合国朝鲜人权状况特别调查员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）周四称，朝鲜强迫逾五万民众赴海外工作，并敦促接收这些朝鲜劳工的国家--主要是俄罗斯和中国，允许他进行调查。

达鲁斯曼对联大一个委员会表示，这些朝鲜海外劳工的“总体状况据传相当于强迫劳动”。

“这个由国家支持的系统，似乎是为了规避联合国对该国的制裁，以赚取外汇，”达鲁斯曼在周四向上述委员会提交的报告中写道。

“据信朝鲜每年通过该系统赚取12到23亿美元，”他写道，并称这些朝鲜劳工主要从事采矿、伐木、纺织和建筑工作。

“朝鲜的人权状况几乎依然如故，”达鲁斯曼向该委员会表示。

达鲁斯曼称，大部分朝鲜劳工被送往俄罗斯和中国工作，但据报也有被送往阿尔及利亚、安哥拉、柬埔寨、赤道几内亚、埃塞尔比亚、科威特、利比亚、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼日利亚、阿曼、波兰、卡塔尔和阿联酋。

他敦促这些国家允许他核实传闻，并警告称，雇佣朝鲜劳工的企业“成为了一个不可接受的强迫劳动系统的共犯”。

未能立即联系到中国和俄罗斯驻联合国代表团的官员就达鲁斯曼的请求置评。

朝鲜驻日内瓦联合国副大使崔明南否认了达鲁斯曼的报告，他在周四向上述委员会表示，这是“政治化、选择性和双重标准的极端体现，且与真正的人权没有任何相关性”。（完）