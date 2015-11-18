朝鲜称其劳务人员在海外合法务工 未遭虐待

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月17日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周二称，曾派劳务人员在俄罗斯、中国等国合法务工，有关这些劳务人员遭虐待或是被迫前往的说法系“恶意诽谤”。
联合国人权调查员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）上月称，朝鲜曾强迫大约5万人前往海外务工，这些人“在据报被强迫劳动的总体状况下”在海外务工。达鲁斯曼敦促相关国家允许他前往进行调查。
“他们称成千上万的朝鲜务工人员受到虐待，还被强迫劳动。”朝鲜外交部特使李弘植在纽约的新闻发布会上称。
“这纯属虚构和捏造。”他说道。“这是对我国的恶意诽谤。”
李弘植称有朝鲜人在俄罗斯、中国、科威特、安哥拉等国家务工，但未透露在海外务工的人数。“我们有按照法律合同在外国务工的劳务人员。”
达鲁斯曼上月在联大一个委员会称，这些劳务人员被派往海外务工以规避制裁，同时赚取外汇。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”