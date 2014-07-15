金正恩在朝韩边境附近指导火箭发射

路透首尔7月15日（记者 James Pearson） - 朝鲜周二做出明显的挑衅举动，公布了领导人金正恩在接近韩国一发射场指导火箭发射的详细图片。

朝鲜官媒公布的卫星图像和图片显示，火箭发射地点距离朝韩非军事区附近一个很受欢迎的韩国观景台仅数公里。

路透看到的韩国观景台工作人员录制的画面显示，苏联时期发射体发出轰鸣声，燃烧的火箭从朝鲜一侧山间的烟雾中升起。

目前尚不清楚朝鲜为何在距韩国如此近的地方进行这样的演练。朝鲜官媒近日称，美国海军航母在韩国的存在乃“用心险恶的干涉”。

朝鲜经常发射短程导弹，该国官媒罕见地报导了金正恩在如此接近韩国的地方视察演练的情况，这也是该国官媒近几周对金正恩视察短程导弹和火箭发射的唯一报导。

朝鲜《劳动新闻》称，金正恩亲自下令发射火箭。这表明金正恩对朝鲜火箭发射变得日益有信心。韩国官员证实了该报导。

“朝鲜从非常接近朝韩非军事区的一个地点进行了发射。这是对韩国的威胁，我方的普通游客甚至都能看到朝鲜炮弹落入海中激起的水柱，”韩国国防部发言人Kim Min-seok在新闻发布会上称。

“我国政府对此持强硬立场，即如果朝鲜向朝韩非军事区以南发射导弹或炮弹，我方会发起无情的报复。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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