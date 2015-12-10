美研究机构称朝鲜西海卫星发射场升级项目接近完成

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿12月9日（记者 David Brunnstrom） - 美国一家研究机构周三援引近期的卫星图像称，朝鲜西海（Sohae）卫星发射场升级项目看来接近完成。
约翰·霍普金斯大学美韩研究所运营的网站38 North称，10月和11月的商业卫星图像显示，朝鲜在西海卫星发射场的发射台和发动机试验台建新的推进剂仓库。
报告称，这些工作看来“接近完成，可能表明为期三年的升级项目结束”。
“该（升级）项目很可能是为了支持未来与试验及发射更大型火箭有关的活动。”报告称。
报告指出，这意味着到明年第一季时，若朝鲜领导层决定进行此类发射活动，该国应已准备就绪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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