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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 11:00 BJT

东北亚情势：罗马教皇飞抵首尔前不久，朝鲜发射三枚短程导弹

路透首尔8月14日 - 韩国国防部表示，在天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)抵达首尔开始首次访亚之旅前不久，朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了三枚短程火箭。

国防部一位官员称，这些导弹从朝鲜港口城市元山发射，飞行220公里(135英里)后落在朝鲜半岛东部水域。

最后一枚导弹的发射时间距离方济各一世计划抵达首尔一空军基地仅差了35分钟。这位教皇准备开始对韩国进行为期五天的访问。

此外，美韩军事演习定于下周一拉开帷幕。韩美两国均表示，此次军演本质上是防御性质的，不过朝鲜总是抗议美韩进行军演，认为这是为战争进行演练。(完) (编译 许娜；审校 王洋)
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