东北亚情势：罗马教皇飞抵首尔前不久，朝鲜发射三枚短程导弹

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透首尔8月14日 - 韩国国防部表示，在天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)抵达首尔开始首次访亚之旅前不久，朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了三枚短程火箭。
国防部一位官员称，这些导弹从朝鲜港口城市元山发射，飞行220公里(135英里)后落在朝鲜半岛东部水域。
最后一枚导弹的发射时间距离方济各一世计划抵达首尔一空军基地仅差了35分钟。这位教皇准备开始对韩国进行为期五天的访问。
此外，美韩军事演习定于下周一拉开帷幕。韩美两国均表示，此次军演本质上是防御性质的，不过朝鲜总是抗议美韩进行军演，认为这是为战争进行演练。(完) (编译 许娜；审校 王洋)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。