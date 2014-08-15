朝鲜称发射火箭与罗马教皇访韩无关

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月15日（记者 Sohee Kim/Tony Munroe） - 朝鲜周五表示，该国在天主教罗马教皇方济各一世(Pope Francis)抵达韩国首都前不久发射三枚短程火箭一事，与方济各一世访问韩国毫无关系。

韩国国防部官员周四称，朝鲜在港口城市元山从三个发射器发射火箭，这些火箭的射程为220公里，最后落入朝鲜半岛东部水域。

最后一枚火箭于方济各一世抵达首尔一空军基地前的35分钟发射。方济各一世对韩国展开了为期五天的访问，这是他担任罗马教皇以来首次访问亚洲。

朝鲜发射这些火箭的发射场，距方济各一世的专机仅隔数百公里。朝鲜周四晚些时候又从同一发射场发射了两枚发射物。

朝中社援引朝鲜第二自然科学院研究主任Kim In Yong称，把朝鲜发射火箭的时机与方济各一世访问韩国联系在一起，这实属“荒谬”。

“试射超精准、高性能的战术火箭，是按照我方加强自卫能力计划在预定的日期和时间进行的，”Kim In Yong说。

朝鲜很少回应国际媒体关于本国活动的报导。

“我国的科学家不知道教皇为世界人民、特别是我国做了什么，我们觉得没必要去了解。我们不知道他访问韩国的目的，也不感兴趣。”（完）