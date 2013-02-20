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时事要闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:09 BJT

俄罗斯反对对朝鲜实施新的经济制裁--副外长

路透莫斯科2月19日 - 俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周二表示，俄罗斯不同意对朝鲜实施新的经济制裁，但准备支持限制核扩散的措施。

加提诺夫在记者会上称，“对朝鲜采取的新措施应完全聚焦在限制核武器扩散和火箭发射方面。”

“我们反对影响与朝鲜正常贸易和经济关系的措施。我们认为中国持类似的观点。”

俄罗斯敦促朝鲜放弃核武器计划，与世界大国恢复核问题谈判。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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