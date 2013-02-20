俄罗斯反对对朝鲜实施新的经济制裁--副外长

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透莫斯科2月19日 - 俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周二表示，俄罗斯不同意对朝鲜实施新的经济制裁，但准备支持限制核扩散的措施。
加提诺夫在记者会上称，“对朝鲜采取的新措施应完全聚焦在限制核武器扩散和火箭发射方面。”
“我们反对影响与朝鲜正常贸易和经济关系的措施。我们认为中国持类似的观点。”
俄罗斯敦促朝鲜放弃核武器计划，与世界大国恢复核问题谈判。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。