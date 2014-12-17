日本媒体称俄罗斯邀请金正恩出席二战庆典

路透东京12月17日 - 日本《朝日新闻》周三报导称，俄罗斯已邀请朝鲜领导人金正恩出席5月举行的二战胜利周年庆典，若成行，这将是金正恩掌权以来首次出访。

报导引述未具名消息人士的话称，金正恩届时很可能会与俄罗斯总统普京会面，因朝鲜在乌克兰问题上支持俄罗斯，且俄罗斯在加大对韩国出口天然气方面需要朝鲜的合作。

但《朝日新闻》表示，目前还不清楚金正恩是否会接受邀请。

朝鲜寻求加强与俄罗斯的关系，因朝鲜人权纪录和核项目饱受国际社会谴责。

普京上月与金正恩的特使会面，并呼吁深化与朝鲜的关系以加强地区安全。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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