朝鲜高官金永南代金正恩参加俄罗斯二战纪念活动

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔5月4日 - 根据朝鲜官媒报导，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将代替朝鲜领导人金正恩于本月前往俄罗斯，参加俄方举行的二战在欧洲结束70周年纪念活动。
克里姆林宫周四称，金正恩将不参加俄方举行的二战在欧洲结束70周年纪念活动。这打消了金正恩有望进行自2011年掌权以来首次外访活动的预期。
朝中社周一称，金永南将前往俄罗斯参加相关庆典活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。