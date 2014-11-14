金正恩将派特使访问俄罗斯

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔11月14日 - 朝鲜官媒周五报导称，朝鲜领导人金正恩将派特使访问俄罗斯。
朝中社简讯称，朝鲜劳动党中央政治局常委、中央书记崔龙海将作为国防委员会第一委员长金正恩特使赴俄罗斯联邦进行访问。报导没有给出更多细节。
俄罗斯外交部网站上的声明称，崔龙海将于周一访问莫斯科，之后他将访问俄罗斯东部城市哈巴罗夫斯克和符拉迪沃斯托克，将于11月24日结束访问行程。
最近几个月俄罗斯与朝鲜间的外交活动增加。
俄罗斯声明称，双方计划讨论加强经贸合作以及“共同关注的国际问题”。
崔龙海去年曾以金正恩官方特使身份会见中国国家主席习近平，并在10月意外飞往韩国，出席亚运会闭幕式。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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