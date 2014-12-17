日本媒体称俄罗斯邀请金正恩出席二战庆典

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透东京12月17日 - 日本《朝日新闻》周三报道称，俄罗斯已邀请朝鲜领导人金正恩出席5月举行的二战胜利周年庆典，若成行，这将是金正恩掌权以来首次出访。
报道引述未具名消息人士的话称，金正恩届时很可能会与俄罗斯总统普京会面，因朝鲜在乌克兰问题上支持俄罗斯，且俄罗斯在加大对韩国出口天然气方面需要朝鲜的合作。
但《朝日新闻》表示，目前还不清楚金正恩是否会接受邀请。
朝鲜寻求加强与俄罗斯的关系，因朝鲜人权纪录和核项目饱受国际社会谴责。
普京上月与金正恩的特使会面，并呼吁深化与朝鲜的关系以加强地区安全。（完）
编译 朱淑珍 审校 王凤昌
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12