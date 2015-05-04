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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:13 BJT

朝鲜高官金永南代金正恩参加俄罗斯二战纪念活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月4日 - 根据朝鲜官媒报导，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将代替朝鲜领导人金正恩于本月前往俄罗斯，参加俄方举行的二战在欧洲结束70周年纪念活动。

克里姆林宫周四称，金正恩将不参加俄方举行的二战在欧洲结束70周年纪念活动。这打消了金正恩有望进行自2011年掌权以来首次外访活动的预期。

朝中社周一称，金永南将前往俄罗斯参加相关庆典活动。（完）
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