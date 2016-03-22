独家：安理会朝鲜制裁委员会解除对四艘船只的制裁--美国官员

路透联合国3月21日 - 一名美国官员称，联合国安理会周一应中国请求，同意解除对四艘船只的制裁。这四艘船此前因与朝鲜存在关联而遭制裁。

安理会3月2日将31艘船只列入制裁名单，其中包括这四艘船只，因它们为朝鲜船运企业远洋海事管理公司（OMM）所有。

中国常驻联合国代表刘结一周一对路透表示，发现这四艘船只并非属于OMM，而它们被列入制裁名单的主要依据是它们属于OMM，所以若犯了错，就该改正错误。

上述匿名的美国官员称，在中国获得了这四艘船将不再使用朝鲜船员的书面承诺之后，安理会朝鲜制裁委员会同意了中国的请求。这名美国官员称，预计不久将会发布一份官方公告。（完）