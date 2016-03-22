独家：安理会朝鲜制裁委员会解除对四艘船只的制裁--美国官员

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透联合国3月21日 - 一名美国官员称，联合国安理会周一应中国请求，同意解除对四艘船只的制裁。这四艘船此前因与朝鲜存在关联而遭制裁。
安理会3月2日将31艘船只列入制裁名单，其中包括这四艘船只，因它们为朝鲜船运企业远洋海事管理公司（OMM）所有。
中国常驻联合国代表刘结一周一对路透表示，发现这四艘船只并非属于OMM，而它们被列入制裁名单的主要依据是它们属于OMM，所以若犯了错，就该改正错误。
上述匿名的美国官员称，在中国获得了这四艘船将不再使用朝鲜船员的书面承诺之后，安理会朝鲜制裁委员会同意了中国的请求。这名美国官员称，预计不久将会发布一份官方公告。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。