《独家新闻》安理会朝鲜制裁委员会解除对四艘船只的制裁--美国官员

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月21日 - 一名美国官员称，联合国安理会周一应中国请求，同意解除对四艘船只的制裁。这四艘船此前因与朝鲜存在关联而遭制裁。
安理会3月2日将31艘船只列入制裁名单，其中包括这四艘船只，因它们为朝鲜船运企业远洋海事管理公司（OMM）所有。
中国常驻联合国代表刘结一周一对路透表示，发现这四艘船只并非属于OMM，而它们被列入制裁名单的主要依据是它们属于OMM，所以若犯了错，就该改正错误。
上述匿名的美国官员称，在中国获得了这四艘船将不再使用朝鲜船员的书面承诺之后，安理会朝鲜制裁委员会同意了中国的请求。这名美国官员称，预计不久将会发布一份官方公告。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导