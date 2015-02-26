独家：朝鲜被制裁船运公司仍活跃 旗下船只改头换面

路透联合国2月25日（记者 Louis Charbonneau） - 联合国专家的一项报告显示，被联合国列入黑名单的朝鲜船运公司--海洋海事管理公司（OMM）对旗下多数船只重新命名，改头换面，继续从事非法运输活动，这违反联合国制裁决议。路透周三看到了该报告。

监督朝鲜制裁措施落实情况的联合国安理会朝鲜专家组在报告中称，朝鲜“仍无视安理会决议，继续其核及弹道导弹项目”。

朝鲜因核试验和导弹发射活动而受联合国制裁。除武器禁运以外，朝鲜还被禁止进出口核及导弹技术，且不得进口奢饰品。

联合国安理会去年7月将OMM列入黑名单，理由是该公司安排旗下“清川江号”（Chong Chon Gang）货船进行非法运输活动。“清川江号”此前在巴拿马被扣，被发现在数千吨白糖的掩盖下，载有包括两架米格-21战机在内的军火。

报告指出，该公司通过变更旗下船只的登记和所有权信息，来规避制裁。

报告称，迄今为止，OMM控制的14艘船中已有13艘被重新命名，船只所有权和管理权转移至其他公司。

报告指出，OMM与一些国家的个人和实体合作，这些国家包括巴西、中国、埃及、希腊、日本、马来西亚、秘鲁、俄罗斯、新加坡和泰国等。

专家组建议安理会制裁委员会将OMM的34个相关实体（壳公司）列入黑名单，并建议制裁OMM副总裁Choe Chol Ho等个人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。