独家：朝鲜被制裁船运公司仍活跃 旗下船只改头换面

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Louis Charbonneau
路透联合国2月25日 - 联合国专家的一项报告显示，被联合国列入黑名单的朝鲜船运公司--海洋海事管理公司（OMM）对旗下多数船只重新命名，改头换面，继续从事非法运输活动，这违反联合国制裁决议。路透周三看到了该报告。
监督朝鲜制裁措施落实情况的联合国安理会朝鲜专家组在报告中称，朝鲜“仍无视安理会决议，继续其核及弹道导弹项目”。
朝鲜因核试验和导弹发射活动而受联合国制裁。除武器禁运以外，朝鲜还被禁止进出口核及导弹技术，且不得进口奢饰品。
联合国安理会去年7月将OMM列入黑名单，理由是该公司安排旗下“清川江号”（Chong Chon Gang）货船进行非法运输活动。“清川江号”此前在巴拿马被扣，被发现在数千吨白糖的掩盖下，载有包括两架米格-21战机在内的军火。
报告指出，该公司通过变更旗下船只的登记和所有权信息，来规避制裁。
报告称，迄今为止，OMM控制的14艘船中已有13艘被重新命名，船只所有权和管理权转移至其他公司。
报告指出，OMM与一些国家的个人和实体合作，这些国家包括巴西、中国、埃及、希腊、日本、马来西亚、秘鲁、俄罗斯、新加坡和泰国等。
专家组建议安理会制裁委员会将OMM的34个相关实体（壳公司）列入黑名单，并建议制裁OMM副总裁Choe Chol Ho等个人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-