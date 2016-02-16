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时事要闻 | 2016年 2月 16日 星期二 08:29 BJT

中国呼吁美朝双方进行沟通和谈判

路透北京2月15日 - 中国外交部周一称，朝鲜半岛核问题的焦点在美朝之间，中方敦促美朝双方进行沟通和谈判。

中国对美方有可能在朝鲜半岛部署萨德反导系统表示严重关切，称这不仅将直接损害中国的战略安全利益，也将损害本地区其他国家的安全利益。

外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称：“我们敦促美朝双方坐下来进行沟通和谈判，探讨如何解决彼此合理关切，最终实现我们都希望的目标。”

洪磊并重申中方立场，称中方主张联合国安理会可以通过新决议，采取进一步措施，使朝为其行为付出必要代价，承担相应后果。

当被问及朝鲜宣布封锁开城工业园一事时，洪磊称当前朝鲜半岛形势复杂敏感，中方希望有关各方多做有利于缓和形势紧张的事。（完）

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