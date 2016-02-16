中国呼吁美朝双方进行沟通和谈判

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京2月15日 - 中国外交部周一称，朝鲜半岛核问题的焦点在美朝之间，中方敦促美朝双方进行沟通和谈判。
中国对美方有可能在朝鲜半岛部署萨德反导系统表示严重关切，称这不仅将直接损害中国的战略安全利益，也将损害本地区其他国家的安全利益。
外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称：“我们敦促美朝双方坐下来进行沟通和谈判，探讨如何解决彼此合理关切，最终实现我们都希望的目标。”
洪磊并重申中方立场，称中方主张联合国安理会可以通过新决议，采取进一步措施，使朝为其行为付出必要代价，承担相应后果。
当被问及朝鲜宣布封锁开城工业园一事时，洪磊称当前朝鲜半岛形势复杂敏感，中方希望有关各方多做有利于缓和形势紧张的事。（完）
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)