卫星图片显示朝鲜火箭发射场出现燃料罐车--智库

路透华盛顿2月5日（记者 David Brunnstrom） - 美国智库周五称，本周拍摄的朝鲜西海发射场的卫星图片显示，过去一两周出现明显的火箭发射前的燃料运送活动。

朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射一颗地球观测卫星。这在国际上引发一些政府的反对，因他们认为朝鲜是要进行远程导弹测试。

监控朝鲜活动的华盛顿智库38 North称，商业卫星周三和周四拍摄的图片显示，多部燃料罐车抵达发射台。据称，燃料罐车出现很可能预示给发射现场的储藏设备灌装燃料，而不是给火箭加注燃料。

“过去，这种活动发生在火箭发射一两周之前，符合朝鲜宣布的发射时间窗口，”报告称。

一名美国防务官员周四称，发射场监测到的活动符合平壤发布的发射时间框架。美国政府消息人士周五表示，美国情报机构认为朝鲜可能在美国超级碗周日开始时做好发射准备，也就是朝鲜当地时间的周一。

白宫称，美国总统奥巴马周五与中国国家主席习近平通话，一致认为朝鲜的发射活动是“挑衅和破坏稳定的行为”。

38 North发布的报告还表示，过去用于接收和组装火箭的一栋发射场建筑物也可见一些活动。

报告指出，图片显示包括一两部巴士和一部吊车等车辆，“这些活动和2012年上次发射时见到的情况具有可比性。”

“尽管没有活动显示发射时间迫近，发射塔和发射台设施似乎能够进行在宣布发射时间窗口内的发射活动，”报告称。（完）