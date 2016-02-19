美国消息人士称朝鲜卫星短暂稳定后 再次出现翻滚情况

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月18日 （记者 Andrea Shalal/Idrees Ali） - 据一名美国官员和其他消息人士称，朝鲜最近送入轨道的卫星在短暂稳定后，再次出现翻滚情况。
此前美国国会下属机构--政府问责局称，美国军方尚未证明其有能力保护美国免遭可能的朝鲜导弹攻击。
本月朝鲜宣称发射了地球观测卫星，但美国等国家则指责朝鲜其实进行的是导弹试验。早些时候据信卫星已进入稳定轨道，但尚未向地球传回数据。
前述美国官员及两位了解内情的消息人士称，相比这枚卫星的功能，他们更关切的是发射活动涉及的技术。他们称，此次发射活动显然意在展示朝鲜有能力发射洲际弹道导弹。
政府问责局周三发布的报告中，强调对朝鲜可能实施导弹攻击的担忧。
“迄今，地基中段导弹防御系统（GMD）飞行测试尚不足以证明已拥有切实防御能力。”政府问责局表示。
该报告称，GMD系统仅展示出“应对少量简单弹道导弹威胁的部分能力”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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