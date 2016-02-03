朝鲜向联合国机构通报称其计划近期发射卫星

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/华盛顿2月2日（记者 Ju-min Park/David Brunnstrom） - 朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射卫星。朝鲜之前在1月6进行了其第四次核试验。
朝鲜计划发射卫星的消息引发美国呼吁联合国对朝鲜实施更严厉的制裁。美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，联合国需“迅速向朝鲜发出强硬的信息”。
韩国周三表示，朝鲜宣称的卫星发射计划实际就是发射远程导弹，朝鲜若推进该计划将付出“沉重代价”。
韩国总统办公室声明称，朝方应立即取消发射计划，该计划违反联合国安理会决议。
朝鲜曾表示拥有通过发射卫星推进太空项目的主权权利。但美国及其他国家政府担心，此类发射活动是变相地进行导弹试射。
“我们已经收到了朝鲜将在2月8-25日期间发射‘光明星’地球观测卫星的信息。”联合国机构--国际海事组织的一位发言人通过电邮对路透称。
联合国旗下另一机构国际电信联盟对路透称，朝鲜周二对其通报称，他们计划在非静止轨道发射寿命期限为4年的一颗卫星。
该机构称，朝鲜方面提供的信息不完整，他们正在寻求更多详情。
美国白宫周二称，朝鲜的任何卫星发射活动都会被视为“再次破坏稳定的挑衅行为”。美国负责东亚事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）对记者称，这为联合国实施更严厉制裁提供了“甚至更为坚实的理由”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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