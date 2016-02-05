中国外长王毅称中国已向朝鲜传递明确立场

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月5日 - 中国外交部长王毅在伦敦接受凤凰卫视采访时称，中国政府已经通过特使向朝鲜方面传递了中方的明确立场，中国不希望再出现导致局势进一步紧张的事件。
王毅称：“武大伟特别代表刚刚访问了朝鲜，我想这是一个很自然的事情，因为我们是六方会谈的主席国。我们在当前这么一个严峻形势下，我们需要同各方进行接触。”此前，中方特别代表武大伟结束对朝鲜的访问回国。
“我们同美方，我们同韩方，我们当然还要同我们的战略伙伴俄罗斯保持密切的沟通。同时，我们也需要跟朝鲜方面进行必要的联络，听取他们的想法。”
王毅表示，很重要一条就是要向朝鲜表明中方明确的立场，中方不希望再出现导致局势进一步紧张的事情，希望包括朝方在内，各方都应该相向而行，都应该共同努力，推动朝核问题回到谈判解决轨道上来。
朝鲜宣布计划近期发射一枚卫星，且朝鲜称拥有发展太空项目的主权权利。美国及其他一些国家则怀疑朝鲜此类火箭发射活动实为导弹试射，敦促朝鲜放弃发射计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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