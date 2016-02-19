美国消息人士称朝鲜卫星短暂稳定后 再次出现翻滚情况

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Andrea Shalal/Idrees Ali
路透华盛顿2月18日 - 据一名美国官员和其他消息人士称，朝鲜最近送入轨道的卫星在短暂稳定后，再次出现翻滚情况。
此前美国国会下属机构--政府问责局称，美国军方尚未证明其有能力保护美国免遭可能的朝鲜导弹攻击。
本月朝鲜宣称发射了地球观测卫星，但美国等国家则指责朝鲜其实进行的是导弹试验。早些时候据信卫星已进入稳定轨道，但尚未向地球传回数据。
前述美国官员及两位了解内情的消息人士称，相比这枚卫星的功能，他们更关切的是发射活动涉及的技术。他们称，此次发射活动显然意在展示朝鲜有能力发射洲际弹道导弹。
政府问责局周三发布的报告中，强调对朝鲜可能实施导弹攻击的担忧。
“迄今，地基中段导弹防御系统（GMD）飞行测试尚不足以证明已拥有切实防御能力。”政府问责局表示。
该报告称，GMD系统仅展示出“应对少量简单弹道导弹威胁的部分能力”。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。