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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:18 BJT

日本首相安倍称“强烈要求”朝鲜取消导弹发射计划

路透东京2月3日 - 日本首相安倍晋三周三称，他会与美国及其他国家一道“强烈要求”朝鲜取消导弹发射计划。

安倍称，这是挑衅行为，对日本的安全构成威胁。

朝鲜周二向联合国机构通报称，其计划最早于下周发射卫星。(完)

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