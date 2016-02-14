韩国称付给开城工业园工人的钱70%进入朝鲜政府囊中

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月14日 - 韩国周日称，作为薪资及其他费用为开城工业园支付的美元中，70%被挪用到朝鲜(北韩)的武器项目上和该国领导人的奢侈品上。

这是韩国首次正式承认，开城工业园5.5万名朝方工人虽平均月薪为160美元，但他们几乎没拿到多少。

作为惩罚朝鲜2月7日发射远程火箭的措施，韩国周三暂停了开城工业园的运营，称将不再允许支付给开城工业园的资金被用在朝鲜的导弹和核项目上。

朝鲜称韩国暂停开城工业园运营是“宣战”，并于周四驱逐了所有韩方工人，还冻结了韩方企业的资产。

“以美元现金支付给朝方工人的薪资及其他费用进入到了朝鲜当局的囊中，而不是工人们的手中。”韩国统一部称。“据信，这种被挪作他用的方式与朝鲜赚取的其他外汇一样。”

韩国统一部称，这些资金然后由朝鲜劳动党第39号办公室及其他机构保存并管理。韩国统一部并称，已证实这些资金是通过各种渠道转移的，但未对这些渠道进行说明。(完)