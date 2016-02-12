韩国称朝鲜应承担关闭开城工业园的后果

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔2月12日 - 韩国周五表示，朝鲜将要为承担关闭开城工业园，驱逐韩国工作人员并冻结韩国公司的资产承担一切后果。
在朝鲜上周末进行火箭发射后，韩国政府本周暂停了开城工业园的运营。
韩国统一部长官洪容杓在记者会上表示，朝鲜冻结资产的行动是“非法的”，并警告朝鲜不要做出损害韩国企业财产的行动。
洪容杓表示，“朝鲜的行动非常令人遗憾，我们明确声明朝鲜应为所发生的情况负责。”(完)
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。