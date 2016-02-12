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时事要闻 | 2016年 2月 12日 星期五 12:50 BJT

韩国称朝鲜应承担关闭开城工业园的后果

路透首尔2月12日 - 韩国周五表示，朝鲜将要为承担关闭开城工业园，驱逐韩国工作人员并冻结韩国公司的资产承担一切后果。

在朝鲜上周末进行火箭发射后，韩国政府本周暂停了开城工业园的运营。

韩国统一部长官洪容杓在记者会上表示，朝鲜冻结资产的行动是“非法的”，并警告朝鲜不要做出损害韩国企业财产的行动。

洪容杓表示，“朝鲜的行动非常令人遗憾，我们明确声明朝鲜应为所发生的情况负责。”(完)

(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)

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