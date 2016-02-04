NHK称有迹象显示朝鲜移动式导弹发射器在移动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透东京2月4日 - 日本放送协会（NHK）周四称，携带一枚弹道导弹的朝鲜移动式导弹发射器被发现在东海岸附近移动，且在西海岸的远程火箭发射台也有活动迹象。
朝鲜面临来自国际社会的强大压力，要求其取消火箭发射计划，一些国家认为朝鲜此次计划的其实是又一次导弹试射。朝鲜本周向联合国机构通报，称计划发射地球观测卫星。
日本自卫队已进入戒备状态，准备击落任何威胁日本领土的火箭。
NHK报导称，据信朝鲜该移动式导弹发射器正常情况下应该在地下设施等地方保持静止。
报导称，朝鲜2014年3月用该移动式导弹发射器向东部海域发射了两枚中程弹道导弹，看来应该是“劳动”（Rodong）导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。