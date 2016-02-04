NHK称有迹象显示朝鲜移动式导弹发射器在移动

路透东京2月4日 - 日本放送协会（NHK）周四称，携带一枚弹道导弹的朝鲜移动式导弹发射器被发现在东海岸附近移动，且在西海岸的远程火箭发射台也有活动迹象。

朝鲜面临来自国际社会的强大压力，要求其取消火箭发射计划，一些国家认为朝鲜此次计划的其实是又一次导弹试射。朝鲜本周向联合国机构通报，称计划发射地球观测卫星。

日本自卫队已进入戒备状态，准备击落任何威胁日本领土的火箭。

NHK报导称，据信朝鲜该移动式导弹发射器正常情况下应该在地下设施等地方保持静止。

报导称，朝鲜2014年3月用该移动式导弹发射器向东部海域发射了两枚中程弹道导弹，看来应该是“劳动”（Rodong）导弹。（完）