（修正）朴槿惠称朝鲜发射火箭表明其不想要和平

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
（修正第二段措辞）
路透首尔2月16日-韩国总统朴槿惠周二称，朝鲜发射火箭表明该国不想要和平。
朝鲜2月7日发射远程火箭，宣称搭载的是地球观测卫星，国际社会对此纷纷谴责。该国数周前进行了核试验。
朴槿惠在韩国国会称，倘若放任不管，朝鲜则可能会部署核导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)