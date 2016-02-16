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时事要闻 | 2016年 2月 16日 星期二 10:18 BJT

（修正）朴槿惠称朝鲜发射火箭表明其不想要和平

（修正第二段措辞）

路透首尔2月16日-韩国总统朴槿惠周二称，朝鲜发射火箭表明该国不想要和平。

朝鲜2月7日发射远程火箭，宣称搭载的是地球观测卫星，国际社会对此纷纷谴责。该国数周前进行了核试验。

朴槿惠在韩国国会称，倘若放任不管，朝鲜则可能会部署核导弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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