朴槿惠宣称将对朝鲜实施更多有力措施

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月16日 - 韩国总统朴槿惠周二宣称将对朝鲜实施更多“有力”措施，之前韩国暂停开城工业园运营，以回应朝鲜近期火箭发射和核试验活动。
朴槿惠在韩国国会称，朝鲜近期行为及其将实施更多“极端挑衅行为”的威胁，表明朝鲜根本不想要和平。
“暂停开城工业园运营只是个开端，我们将与国际社会一道，采取一系列措施。”朴槿惠称。
“（韩国）政府将采取强有力措施，让朝鲜痛切地认识到，发展核项目不仅无助于其生存，反而会加速其政权的崩溃。”
朝鲜称其发射的是地球观测卫星，韩国和美国则指责朝鲜其实进行的是远程导弹试验。
美国和韩国正争取中国支持，旨在对朝鲜实施更严厉的制裁。
朴槿惠称韩国正提高警惕，防范朝鲜可能采取的任何“极端行为”，她呼吁两大政党均予以支持。朴槿惠告诫称，不要试图利用紧张局势来达到政治目的，指出“这正中朝鲜下怀”。（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，