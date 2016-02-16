朴槿惠宣称将对朝鲜实施更多有力措施

路透首尔2月16日 - 韩国总统朴槿惠周二宣称将对朝鲜实施更多“有力”措施，之前韩国暂停开城工业园运营，以回应朝鲜近期火箭发射和核试验活动。

朴槿惠在韩国国会称，朝鲜近期行为及其将实施更多“极端挑衅行为”的威胁，表明朝鲜根本不想要和平。

“暂停开城工业园运营只是个开端，我们将与国际社会一道，采取一系列措施。”朴槿惠称。

“（韩国）政府将采取强有力措施，让朝鲜痛切地认识到，发展核项目不仅无助于其生存，反而会加速其政权的崩溃。”

朝鲜称其发射的是地球观测卫星，韩国和美国则指责朝鲜其实进行的是远程导弹试验。

美国和韩国正争取中国支持，旨在对朝鲜实施更严厉的制裁。

朴槿惠称韩国正提高警惕，防范朝鲜可能采取的任何“极端行为”，她呼吁两大政党均予以支持。朴槿惠告诫称，不要试图利用紧张局势来达到政治目的，她指出“这正中朝鲜下怀”。（完）