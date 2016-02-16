朴槿惠宣称将对朝鲜实施更多有力措施

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔2月16日 - 韩国总统朴槿惠周二宣称将对朝鲜实施更多“有力”措施，之前韩国暂停开城工业园运营，以回应朝鲜近期火箭发射和核试验活动。
朴槿惠在韩国国会称，朝鲜近期行为及其将实施更多“极端挑衅行为”的威胁，表明朝鲜根本不想要和平。
“暂停开城工业园运营只是个开端，我们将与国际社会一道，采取一系列措施。”朴槿惠称。
“（韩国）政府将采取强有力措施，让朝鲜痛切地认识到，发展核项目不仅无助于其生存，反而会加速其政权的崩溃。”
朝鲜称其发射的是地球观测卫星，韩国和美国则指责朝鲜其实进行的是远程导弹试验。
美国和韩国正争取中国支持，旨在对朝鲜实施更严厉的制裁。
朴槿惠称韩国正提高警惕，防范朝鲜可能采取的任何“极端行为”，她呼吁两大政党均予以支持。朴槿惠告诫称，不要试图利用紧张局势来达到政治目的，她指出“这正中朝鲜下怀”。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)