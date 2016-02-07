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时事要闻 | 2016年 2月 7日 星期日 16:10 BJT

朝鲜称成功发射卫星 邻国及美国予以谴责（更新版）

（补充各方反应。）

路透首尔/东京2月7日（记者 Ju-min Park/Shinichi Saoshiro）-朝鲜周日宣布成功发射火箭，将一枚卫星送入轨道，美国等国家则谴责朝方实为导弹试验。

美国战略司令部称已侦测到导弹进入太空，韩国军方亦称火箭将物体送入轨道。

朝鲜称，此次“光明星4号”卫星发射大获成功，卫星每94分钟绕地球一周。

朝鲜国家电视台播放了白色火箭发射升空的静止图像，金正恩在一个像是指挥中心里，身边的军官兴高采烈。

外交人士称，应美国、日本和韩国的请求，联合国安理会周日将召开紧急会议讨论此事。

美国国务卿克里称朝鲜此次发射公然违背联合国决议，他重申美国对盟国日本和韩国的防卫承诺，称朝方发射活动挑战和平与安全。

韩国总统朴槿惠称朝鲜发射活动是不可原谅的挑衅行为。

日本首相安倍晋三称朝鲜此次发射“绝对不可接受”。

中国称对朝方不顾国际社会普遍反对，执意以弹道导弹技术实施发射表示遗憾。中国并表示，希望有关各方冷静对待、慎重行事，不要采取可能导致半岛形势进一步紧张升级的行动，共同维护本地区和平稳定。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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