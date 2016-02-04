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时事要闻 | 2016年 2月 4日 星期四 08:27 BJT

潘基文呼吁朝鲜避免使用弹道导弹技术

路透联合国2月3日 - 联合国发言人哈克（Farhan Haq）周三称，联合国秘书长潘基文呼吁朝鲜避免使用弹道导弹技术。

“秘书长认为，朝鲜克制使用弹道导弹技术很重要。”哈克对记者称。

朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至25日期间的某个时间发射所谓的“地球观测卫星”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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