潘基文呼吁朝鲜避免使用弹道导弹技术

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透联合国2月3日 - 联合国发言人哈克（Farhan Haq）周三称，联合国秘书长潘基文呼吁朝鲜避免使用弹道导弹技术。
“秘书长认为，朝鲜克制使用弹道导弹技术很重要。”哈克对记者称。
朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至25日期间的某个时间发射所谓的“地球观测卫星”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。