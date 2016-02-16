美国官员称预计中国会支持对朝鲜实施新制裁

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透加州兰乔米拉/华盛顿2月15日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯（Susan Rice）周一称，她预计中国将支持国际社会就朝鲜近期火箭发射活动对朝实施新的制裁。
“我认为，鉴于朝鲜近期恶劣行为，中国不大可能想被国际社会视为朝鲜的保护者。”赖斯在简介会上对记者说。
“因此，我预计他们会支持实施重要的新制裁措施，我们正朝这个方向努力。”赖斯说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)