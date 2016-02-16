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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:29 BJT

美国官员称预计中国会支持对朝鲜实施新制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州兰乔米拉/华盛顿2月15日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯（Susan Rice）周一称，她预计中国将支持国际社会就朝鲜近期火箭发射活动对朝实施新的制裁。

“我认为，鉴于朝鲜近期恶劣行为，中国不大可能想被国际社会视为朝鲜的保护者。”赖斯在简介会上对记者说。

“因此，我预计他们会支持实施重要的新制裁措施，我们正朝这个方向努力。”赖斯说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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