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时事要闻 | 2016年 2月 6日 星期六 08:27 BJT

习近平与奥巴马通话 称中国坚持朝鲜半岛无核化目标

路透北京2月6日 - 据新华社周六报导，中国国家主席习近平5日应约同美国总统奥巴马通话，习近平表示中方坚持半岛无核化目标，维护半岛和平稳定。

报导称，习近平还表示，中方赞成维护联合国安理会有关决议和国际核不扩散体系。

朝鲜已经向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射一颗地球观测卫星。一些国家认为朝鲜是要进行远程导弹测试。（完）

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