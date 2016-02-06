习近平与奥巴马通话 称中国坚持朝鲜半岛无核化目标

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京2月6日 - 据新华社周六报导，中国国家主席习近平5日应约同美国总统奥巴马通话，习近平表示中方坚持半岛无核化目标，维护半岛和平稳定。
报导称，习近平还表示，中方赞成维护联合国安理会有关决议和国际核不扩散体系。
朝鲜已经向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射一颗地球观测卫星。一些国家认为朝鲜是要进行远程导弹测试。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。