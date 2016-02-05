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亚洲 | 2016年 2月 6日 星期六 03:40 BJT

标题新闻：美总统奥巴马和中国主席习近平在电话中同意北朝鲜的弹道导弹试射是“挑衅”行为-白宫

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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