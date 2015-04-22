特写：太阳能电池板在朝鲜热销 百姓有望摆脱缺电之苦

2014年8月27日，平壤一栋住宅楼的阳台上安装着太阳能电池板。 REUTERS/Staff

路透首尔4月22日（记者 James Pearson） - 朝鲜缺电闻名于世，很多民众安装价格便宜的家用光伏发电设备，为室内照明供电，为手机等电子设备充电。

根据近期前往朝鲜的游客的说法以及路透获得的图片，平壤及其他城市的公寓楼越来越多地安装上了光伏电池板，有的安装在阳台上，有的安装在窗户上。

“与去年相比，（安装的）光伏电池板至少增长了三倍，”北京Koryo Tours旅行社的总经理Simon Cockerell从平壤告诉路透。他经常去朝鲜。“有些（光伏电池板）是当地生产的，因此价格可能降下来了。”

朝鲜长期以来一直存在电力短缺问题，夜间大部分国土陷入一片漆黑，与从太空拍摄到的经济繁荣、同样渴求电力的韩国夜景反差明显。

价格便宜、安装方便的光伏电池板销售激增，表明朝鲜电力需求上升。朝鲜民众收入增长，并开始购买手机和“notel”（媒体播放器）等电子设备。

朝鲜是全球最贫困的国家之一，拥有250万手机用户，占人口总数的10%左右。

在朝鲜，光伏电池板和稳压器曾专供劳动党干部使用，如今已经在市场及平壤百货商店的五金电器柜台公开销售，其中20瓦光伏电池板的售价不到35万朝鲜元。按照黑市1美元兑大约8,000朝鲜元的汇率，上述电池板的售价相当于44美元。朝鲜官方汇率为1美元兑96朝鲜元。

很难从朝鲜获得相关的准确数据，但是从路透获得的朝鲜城市情况的近期图片看，大约10-15%的城市公寓楼的窗户或阳台上似乎都装有小型光伏电池板。

有钱就有电

在朝鲜，电力优先供应工厂和具有重要政治地位的地区，但有钱或有关系的人通常都能以非法方式用电。

据2013年参观过朝鲜发电厂的前英国外交部分析师Tristan Webb称，朝鲜年发电量约为33太瓦（TW），仅相当于韩国发电量的7%左右。

“我们可通过光伏电池板供电的暖气在家里取暖，”2012年前往韩国的脱北者Kim Yeong-mi说。

平壤有一家光伏电池板厂，官方宣传称相关技术在其他城市的光伏路灯上得到了“有效的使用”。朝鲜官媒周二称，朝鲜正在努力使用可再生能源，以“弥补电力短缺”。

在与朝鲜接壤的中国丹东市，一些店铺外挂着光伏电池板和蓄电池的大幅广告牌，招徕朝鲜来的商贩。

“朝鲜人两年前才开始从我们这买太阳能电池板，”2012年开始销售光伏电池板的山东商人杨燕盟（音）说。

“现在，我们公司80%到90%的产品都卖给朝鲜，”他在电话里告诉路透。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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