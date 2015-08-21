朝韩发生交火 半岛局势剑拔弩张

路透首尔8月21日（记者 Ju-min Park/Tony Munroe） - 朝鲜向韩国开炮抗议后者的反朝广播宣传后，韩国周四也向朝鲜发射了数十枚炮弹。这是双方10个月以来的首次交火。

之后朝鲜没有开火还击，但在信函中警告称，如果韩方不在48小时内停止沿边境的扩音器广播宣传，朝鲜将会采取军事行动。

韩国统一部称，朝鲜在另一封信函中称，尽管朝方将广播宣传视为宣战，但仍愿意提供解决冲突的机会。

韩国军方一位官员称，韩方的广播宣传将继续。韩国从8月10日开始沿边境进行反朝广播宣传，恢复了双方在2004年停止的宣传战。

韩国军方已将警戒状态提高至最高级别。

朝韩双方均表示，交火未在各自境内造成人员伤亡和财产损失。

“我国军方已加大了监视力度，正在密切关注朝鲜军方的动向，”韩国国防部称。

朝中社报导称，朝鲜军方称韩国发射了36枚炮弹，其中六枚落在其岗哨附近，称韩方发起了“猖狂的挑衅”。

美国称对此表示关切，正在密切关注事态发展。

“此类挑衅行为令紧张局势加剧，我们呼吁朝鲜克制威胁地区和平稳定的言行，”美国国务院发言人亚当斯（Katina Adams）说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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