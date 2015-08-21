朝鲜下令部队进入战备状态

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月21日（记者 Ju-min Park/Tony Munroe） - 朝鲜领导人金正恩下令该国部队从周五下午5点开始进入战备状态。该国此前向韩国发出最后通牒，要求其在周六下午前停止反朝广播宣传活动，否则将面临军事行动。

朝鲜半岛紧张局势周四加剧。当天朝鲜向韩国开炮抗议后者的反朝广播宣传，韩国随后也向朝鲜发射炮弹还击。

朝韩双方均表示，他们的本国境内没有出现人员伤亡和财产损失。

朝鲜通过一个联合军事沟通渠道，向韩国国防部致信函发出最后通牒，要求韩方在48小时内停止广播宣传活动。朝鲜的通牒内容也一反常态，十分具体明确。

韩国军方一位官员称，韩方的广播宣传活动将继续。

朝中社报道称，金正恩让部队从下午5点（0830 GMT）开始“全副武装进入战备状态”，同时宣布前线地区进入“准战时状态”。

部分朝鲜宣传网站周五早上无法登陆。

美国军方称正密切关注事态发展。美国在韩国驻扎有2.85万名军人。