朝鲜下令部队进入战备状态

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月21日（记者 Ju-min Park/Tony Munroe） - 朝鲜领导人金正恩下令该国部队从周五下午5点开始进入战备状态。该国此前向韩国发出最后通牒，要求其在周六下午前停止反朝广播宣传活动，否则将面临军事行动。
朝鲜半岛紧张局势周四加剧。当天朝鲜向韩国开炮抗议后者的反朝广播宣传，韩国随后也向朝鲜发射炮弹还击。
朝韩双方均表示，他们的本国境内没有出现人员伤亡和财产损失。
朝鲜通过一个联合军事沟通渠道，向韩国国防部致信函发出最后通牒，要求韩方在48小时内停止广播宣传活动。朝鲜的通牒内容也一反常态，十分具体明确。
韩国军方一位官员称，韩方的广播宣传活动将继续。
朝中社报道称，金正恩让部队从下午5点（0830 GMT）开始“全副武装进入战备状态”，同时宣布前线地区进入“准战时状态”。
部分朝鲜宣传网站周五早上无法登陆。
美国军方称正密切关注事态发展。美国在韩国驻扎有2.85万名军人。
“我国军人及家属的安全至关重要，我们将采取谨慎措施确保他们的安全，”美国军方在声明中称。（完）
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)