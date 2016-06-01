三名朝鲜服务员逃离朝鲜在华餐馆并抵达韩国--韩联社

路透首尔6月1日 - 韩联社周三援引一未具名政府消息人士报导称，三名朝鲜女子从其工作的朝鲜在华开办的餐馆逃走，并已抵达韩国。

韩联社称，其中一人28岁，另两人29岁，三人从陕西一家朝鲜餐馆逃离，经泰国最终飞抵韩国。

韩国统一部无法证实上述报导。韩国国家情报院拒绝置评。

韩国统一部上周称，朝鲜在海外开办的一家餐馆的部分朝鲜员工最近逃离岗位，但没有说明逃离者的数量或其工作地点。

4月一家朝鲜在华餐馆的13名员工逃到韩国。韩国方面称这是史无前例的情况。

朝鲜方面指责韩国诱拐朝鲜在华公民。

据韩国统一部数据，今年1-3月约340名朝鲜脱北者抵达韩国。截至3月，共约2.9万名朝鲜脱北者抵达韩国，其中去年的数量为1,276人。抵达韩国的朝鲜脱北者数量2009达到峰值，之后减少。（完）